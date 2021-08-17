شكرا لقرائتكم خبر 30 ألف لاجئ فلسطيني يواجهون الخطر في سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشارت الأونروا، في بيان صحفي إلى أن القصف العنيف والاشتباكات منذ 29 يوليو تسبب في وقوع خسائر في الأرواح وإصابات وتشريد مئات العائلات المستضعفة، مفيدة بأن نحو ثلث لاجئي فلسطين يقيمون في مخيم درعا قبل الصراع.
وأفادت بأنه في الآونة الأخيرة عاد عدد قليل من لاجئي فلسطين إلى المخيم بسبب عدم وجود بدائل، محذرة من أن هذه الأعمال العدائية الأخيرة قللت بشكل كبير من قدرتها على تقديم خدمات حيوية لمجتمع ضعيف للغاية.
ودعت الأونروا جميع أطراف النزاع إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المنطقة، بما في ذلك الوصول إلى خدمات الأونروا، مؤكدة أن معبر سرايا الذي يسمح بمرور الأشخاص والبضائع يجب أن يظل مفتوحا للسماح للاجئين الفلسطينيين بالوصول إلى الخدمات الأساسية.
كانت هذه تفاصيل خبر 30 ألف لاجئ فلسطيني يواجهون الخطر في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.