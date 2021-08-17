تفاقم أزمة الجوع بين أطفال اليمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت منظمة «أنقذوا الأطفال» الدولية من أن الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية وانهيار الريال اليمني إلى أدنى مستوياته التاريخية في الشهر الماضي، يدفعان المزيد من الأطفال إلى الفقر والجوع، مع عدم قدرة الأسر على شراء الطعام في الأسواق المحلية.

وقالت المنظمة في بيان «إن عددا من الأطفال يعيشون على الخبز والماء مع آثار مدمرة على صحتهم، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة الجوع وسوء التغذية المستمرة، وتقزم نموهم البدني والعقلي، حيث يبيع بعض الآباء اليائسين ذهب أسرهم لدفع تكاليف الرعاية الطبية».

وأوضحت أن اليمن المعتمد على الاستيراد، تراجعت قيمة عملته مقابل الدولار الأمريكي في الشهر الماضي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود والغذاء بأسرع معدل منذ أن كانت البلاد على شفا المجاعة في 2018.

وأشارت إلى أنه منذ اندلاع الصراع في اليمن في 2015، ارتفع سعر إمدادات شهر من دقيق القمح وزيت الطهي والفول والسكر بأكثر من 250%، حيث بلغت قيمتها 60 ألف ريال في يوليو 2021 مقارنة بـ17 ألف ريال في فبراير 2015.

وقالت منظمة أنقذوا الأطفال إن تلك العوامل إضافة إلى عوامل تضاعف رسوم التبادل الجمركي وإغلاق مطار صنعاء، دفعت المزيد من الأطفال نحو حافة المجاعة في بلد يواجه فيه بالفعل أكثر من نصف سكانه البالغ عددهم 30 مليون نسمة نقصا حادا في الغذاء، وأكثر من 400 ألف طفل دون سن الخامسة على بعد خطوة واحدة من المجاعة.

من جهة أخرى وثق مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان 70 حالة انتهاك طالت مدنيين في محافظة تعز، جنوب غرب اليمن، خلال يوليو الماضي. وقال المركز في تقريره الشهري تحت عنوان «القتل.. صمتا!»، «إن فريقه الميداني استطاع توثيق مقتل 8 مدنيين، تسببت ميليشيات الحوثي بمقتل 4 مدنيين منهم».

وتمكن فريق المركز الميداني من رصد إصابة 41 مدنيا بينهم 8 أطفال وامرأتان، تسببت ميليشيات الحوثي بإصابة 15 منهم، بينهم 5 أطفال وامرأتان، وتطرق التقرير لتزايد حالة الفوضى والانفلات الأمني التي سادت المحافظة وتنامت بشكل كبير، وقيام ميليشيات مسلحة متفرقة في المناطق المحررة بممارسة أعمال الفيد والاستيلاء على الأراضي وبعض الممتلكات العامة والخاصة، وفرض الإتاوات والابتزاز لبعض التجار والمواطنين، وإثارة أعمال الشغب والمواجهات المسلحة.

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