شكرا لقرائتكم خبر أبوظبي تعفي 28 دولة من الحجر الإجباري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت العاصمة الإماراتية أبوظبي تحديث «القائمة الخضراء» للمسافرين القادمين إليها، وأعفت القادمين من 28 دولة من «الحجر الصحي». وتشمل القائمة الخضراء المحدثة التي تدخل حيز التنفيذ السعودية والبحرين وألمانيا وبلجيكا وأستراليا وسنغافورة والسويد وسويسرا وألبانيا وأوكرانيا وأيرلندا وبروناي وبلغاريا وبولندا وتايوان والتشيك ورومانيا وسيشيل وصربيا والصين وكندا وكوريا الجنوبية ومالطا والمجر وموريشيوس ومولدوفا ونيوزيلندا وهونج كونج. وأفادت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، بأنه تقرر إعفاء كافة المسافرين القادمين من الدول المدرجة في هذه القائمة من فترة الحجر الصحي الإجبارية عند زيارتهم للمدينة، ويجب على المسافرين إبراز شهادة خلو من كورونا صالحة لمدة 72 ساعة قبل المغادرة، وإجراء فحص ثانٍ عند وصولهم مطار أبوظبي الدولي.

كانت هذه تفاصيل خبر أبوظبي تعفي 28 دولة من الحجر الإجباري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.