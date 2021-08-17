العراق يطلق عملية «عاشوراء» لملاحقة داعش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق أمس انطلاق عملية أمنية لملاحقة فلول داعش في ديالي «57 كلم شمال شرق بغداد». وقال قائد عمليات ديالي للحشد الشعبي، طالب الموسوي، في بيان «العملية انطلقت باسم (عاشوراء الكرامة) وشملت تفتيش وتأمين حوض بحيرة حمرين ونهر نارين ومحور الشمال ضمن قاطع العمليات». وأضاف «العملية مستمرة، وبإسناد من طيران الجيش حتى تحقيق أهدافها بالقضاء على فلول داعش الإرهابية وقطع تحركاتها ضمن الأهداف المرسومة». وتشهد محافظات العراق عمليات عسكرية متواصلة لملاحقة فلول تنظيم داعش بشكل شبه يومي.

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