الطاقة الذرية: إيران تتقدم في التخصيب

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وقالت الوكالة «في 14 أغسطس 2021، تحققت الوكالة من أن إيران استخدمت 257 جراما من اليورانيوم حتى 20% في شكل رابع فلوريد اليورانيوم من أجل إنتاج 200 جرام من معدن اليورانيوم 235 المخصب حتى 20 %»، وأضافت أن هذه الخطوة هي الثالثة في خطة من أربع خطوات تعمل عليها إيران في هذا الإطار.
وأغضب سعي إيران لتخصيب معدن اليورانيوم القوى الأوروبية الثلاث الكبرى والولايات المتحدة لأن هذه التكنولوجيا ومعرفة كيفية إنتاجها يمكن أن تستخدم في صنع المادة الرئيسة اللازمة لقنبلة نووية.
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