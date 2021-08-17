’’عندهم خير فيه دخن‘‘.. ياسر برهامي يثير الجدل بتعليقه على استلاء طالبان على حكم أفغانستان

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أثار ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، جدلا كبيرا بعد تعليقه على استيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان.

وقال برهامي، إن "طالبان عندهم خير فيه دخن"، لكنهم أفضل من سابقيهم؛ ففي النهاية هم "مُتشرعون يلتزمون بالشريعة".

وأضاف نائب رئيس الدعوة السلفية، في فيديو متداول له: "دخول طالبان العاصمة.. الحمد لله أن زال العملاء، لكن نحن نقول إن طالبان عندهم خير فيه دخن، ولكن بلا شك إنهم أفضل ممن نصبهم الأمريكان عملاء ليفرضوا الفساد ومخالفة شرع الله".

وهاجم برهان الغرب، قائلا: "إذا أردتم أن تعرفوا وقاحة الغرب، فانظروا ما قاله وزير الخارجية الألماني من أن طالبان إذا طبقت الشريعة، فلن نعطي أفغانستان سنتا واحدا".

وأضاف: "قالوا إن أفغانستان لا تقوم بدون مساعدات وسيرون إن شاء الله أن هذا البلد لا يحتاج إلى مساعدتهم. وفي الحقيقة اللي كان يحتاج إلى مساعدات النظام الذي لا يقوم إلا بهم.. فنسأل الله (عز وجل) أن يُعلي كلمة الإسلام في كل مكان.

ودخل مقاتلو حركة طالبان العاصمة الأفغانية كابول الأحد الماضي، وسيطروا على مرافق ومؤسسات حكومية بعد قتال لم يدم طويلاً مع قوات الأمن الأفغانية، في سعي الحركة إلى العودة لحكم البلاد مرة أخرى بعد 20 عامًا من الحرب الأمريكية على أفغانستان.

بعد ساعات قليلة من سيطرة الحركة على العاصمة، أعلنت دخول مقاتليها إلى القصر الرئاسي، بعد فرار الرئيس أشرف غني، مع اختفاء القوات الأمنية الأفغانية التي تدربت على مدار عقدين من الزمان على أيدي القوات الأمريكية.

ورفعت طالبان علمها على مقر القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية كابول، بعد اقتحام القصر دون مقاومة من حراس الأمن بالقصر.

وكانت مستشفى في كابول أعلنت أن أكثر من 40 شخصًا أصيبوا في اشتباكات في الضواحي لكنه لا يبدو أنه كان هناك قتالاً عنيفًا.

هروب أشرف غني

وفرَّ غني، من العاصمة الأفغانية كابول بعد دخول حركة طالبان وسيطرتها على المرافق الحكومية في العاصمة.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان، عبد الله عبد الله، اليوم الأحد، فرار الرئيس أشرف غني من البلاد، في الوقت الذي تطوق فيه قوات حركة طالبان العاصمة كابول.

وتضاربت الأقوال حول الوجهة التي سلكها غني، إذ أفادت وسائل إعلام محلية بأن الرئيس غادر إلى طاجيكستان.

وأعلن الحارس الشخصي لغني، أن الرئيس غادر كابول مع عدد من المسؤولين وعائلته عبر طائرتين نحو طشقند في أوزبكستان، وأنه أبلغه بمواصلة التنسيق مع حامد كرزاي لإجراءات نقل السلطة.

فيما نقلت "روسيا اليوم" عن قناة "كابول نيوز" الأفغانية، قولها إن الرئيس أشرف غني وصل اليوم الأحد إلى سلطنة عمان.

وذكرت القناة التلفزيونية أن "زوجة غني رولا وشخصين آخرين غادروا كابول أولاً إلى طاجيكستان ثم إلى عُمان وهم الآن هناك".

وذكر مسؤول بوزارة الخارجية الأفغانية، لوكالة "رويترز" للأنباء، إن موقع غني غير معروف بعد، بينما أعلنت طالبان أنها تتحقق من مكانه.

غني يُعلق على هروبه

أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني، أنه اختار اليوم خيارًا صعبًا للوقوف في مواجهة حركة طالبان التي أرادت دخول القصر الرئاسي، أو مغادرة الوطن.

وتابع في بيان في أول تعليق له بعد هروبه من كابول عقب سقوطها في أيدي طالبان، أنه ضحى بحياته طوال العشرين عامًا الماضية.

وأضاف أنه حال استمر في مكانه لقتل الكثير من أبناء شعبه ودمرت مدينة كابول، وأنه اختار الخروج لتفادي فيضان إراقة الدماء.