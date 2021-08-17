«عندهم خير».. ياسر برهامي يعلّق على استيلاء طالبان على الحكم في أفغانستان

الشارقة - اميمة ياسر -

علق ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، على استيلاء حركة طالبان على الحكم في أفغانستان.

وقال برهامي، في فيديو نشره موقع "مصراوي"، إن "طالبان عندهم خير فيه دخن"، لكنهم أفضل من سابقيهم؛ ففي النهاية هم "مُتشرعون يلتزمون بالشريعة".

وأضاف برهامي: "دخول طالبان العاصمة.. الحمد لله أن زال العملاء، لكن نحن نقول إن طالبان عندهم خير فيه دخن، ولكن بلا شك إنهم أفضل ممن نصبهم الأمريكان عملاء ليفرضوا الفساد ومخالفة شرع الله".

وشن نائب رئيس الدعوة السلفية هجوماً على الغرب، حيث قال: "إذا أردتم أن تعرفوا وقاحة الغرب، فانظروا ما قاله وزير الخارجية الألماني من أن طالبان إذا طبقت الشريعة، فلن نعطي أفغانستان سنتا واحدا".

وتابع: "قالوا إن أفغانستان لا تقوم بدون مساعدات وسيرون إن شاء الله أن هذا البلد لا يحتاج إلى مساعدتهم. وفي الحقيقة اللي كان يحتاج إلى مساعدات النظام الذي لا يقوم إلا بهم.. فنسأل الله (عز وجل) أن يُعلي كلمة الإسلام في كل مكان.

وأكمل برهامي "إن كنا نُدرك أن طالبان عندهم من الزخم ما يكون من التمذهب "المذهب الحنفي" وإلزام الناس بذلك، ويعني قدرا من التصوف، فإنهم يمنعون الغلو الشديد في القبور والتبرك بها. ولكن يمنعون هذه المقابر على الأبنية المشرفة.. لكن كما ذكرنا هم في النهاية هم مُتشرعون يلتزمون بالشريعة."

وعن كيفية وصول حركة طالبان للحكم، قال: "طب إيه اللي حصل؟ إحنا مش عارفين إيه إللي حصل. إيه اللي خلى الأمريكان ينسحبوا بعد المباحثات؟ إنا نفوض الأمر إلى الله".

أما عن محاربة طالبان للسلفيين، قال برهامي: "حربهم على السلفية أنا غير مُتيقن من ذلك.. ولكن هذا مُحتمل".