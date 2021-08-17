خلافات جيرة انتهت بالخرطوش.. كواليس إصابة 8 أشخاص على يد عامل بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أول أمس الأحد وقعت مشادة كلامية بين ربة منزل تدعى "شيماء" وعامل يدعى "محمد" بسبب خلافات جيرة، تدخل على إثرها عقلاء القرية لإنهاء الخلاف والاتفاق على عقد جلسة صلح.

في اليوم التالي تجمع الطرفان لحضور جلسة صلح ومن ثم وضع نهاية لهذا الخلاف لكن المحاولة لم تكلل بالنجاح لتتفاقم الأمور مع توعد كلا الطرفين بالرد.

مساء اليوم نفسه حضر "محمد" صاحب الـ30 سنة ووقعت مشادة كلامية بينه وبين الطرف الثاني أشهر على إثرها سلاحه"فرد خرطوش" وأطلق صوبهم أعيرة بطريقة عشوائية.

وأسفر إطلاق النار عن إصابة 4 أشخاص (أولاد عمومة) برش خرطوش، نقلوا إلى مستشفى أوسيم العام، وإصابة عمهم رجب إبراهيم 60 سنة صاحب محل أخشاب ونجليه وابن شقيقته ونقلوا إلى مستشفى قصر العيني.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية تحت إشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، وبقيادة الرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة ومعاونيه الرائدين عبد الرحيم الرفاعي وأحمد فايز من ضبط المتهم وشقيقه -الذي حضر لمناصرته أثناء المشاجرة- وبحوزته فرد خرطوش عيار 12مم و3 طلقات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.