واشنطن: نحو 3500 جندي امريكي منتشرون في مطار كابول

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - ( د ب ا)

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن نحو 3500 جندي أمريكي ينتشرون حاليا في مطار كابول.

ووفقا لوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) سوف يتم زيادة هذا العدد إلى حوالي 4 آلاف خلال هذا اليوم ليصل إلى 6 آلاف في الأيام المقبلة.

وقال البيت الأبيض إن عمليات الإقلاع والهبوط ممكنة مرة أخرى في المطار في القسمين العسكري والمدني.

وتقوم القوات الأمريكية بتأمين المطار وتسهيل عمليات إجلاء الرعايا الأمريكيين والأفغان الذين كانوا يعملون كمساعدين للقوات الأمريكية.

ويعد وجود القوات أمرا ضروريا أيضًا للدول الأخرى لإجلاء رعاياها.

وقال البنتاجون إن تسع طائرات نقل أمريكية من طراز بوينغ سي -17 هبطت في كابول منذ يوم الاثنين، تحمل جنودًا ومعدات.

وغادرت سبع طائرات منذ ذلك الحين مرة أخرى وعلى متنها أكثر من 700 أمريكي وأفغاني.

وأضاف البنتاجون إن طائرة واحدة يمكنها حاليًا الهبوط والإقلاع كل ساعة، مضيفة أن سلامة المطار مضمونة.