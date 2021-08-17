وزير الخارجية الروسي: طالبان ترسل إشارات إيجابية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ 27 دقيقة

بعد أيام على سيطرة حركة طالبان على عموم المدن الأفغانية، ودخولها إلى العاصمة كابول، برز تصريح لافت لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء، حيث اعتبر بأن ما تعلنه طالبان في كابول، وحقيقة أنها تظهر عمليا وبالممارسة استعدادها لاحترام آراء الآخرين، فعلى ما أعتقد، هذه إشارات إيجابية”.

وأضاف لافروف في كلمة أمام طلاب جامعة “إيمانويل كانت” في كالينينغراد:”لقد قالوا أنهم مستعدون لمناقشة الحكومة التي سيشكلونها لتضم ممثلين أفغان آخرين”، وفقا لما نقلته وكالة “تاس” الروسية.

وأكد وزير الخارجية الروسي على ضرورة الامتناع عن فرض أي شكل من أشكال الحكومة من الخارج على أفغانستان، مشددا على أن حل الصراعات في أفغانستان يتطلب جهودًا مشتركة.

وقال لافروف: “نحن نعرف أفغانستان جيدا، ونحن مقتنعون بأننا نعرف أنه من غير المجدي محاولة فرض أي تشكيلة حكومية من الخارج. لقد حاول الامريكيون صنع ما يسموها ديمقراطية”، بحسب ما نقلته وكالة “ريا نوفوستي” الروسية.

وأضاف وزير الخارجية الروسي: “إننا نطالب بالعمل المشترك لحل العديد من الصراعات. وقد اتضح ذلك مرة جديدة في ظل انهيار الوضع في أفغانستان بعد الانسحاب المتسرع للولايات المتحدة والناتو من البلاد”.