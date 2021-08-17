بينيت: الجيش الإسرائيلي مستعد لأي سيناريو مع غزة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء،على أن الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد، لافتا إلى إن تل أبيب ستتحرك في الوقت والمكان وفي الظروف التي ترتئيها في قطاع غزة وليس وفق اعتبارات الطرف الآخر.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي”مكان”، أنه خلال جلسة تقييمية أمنية عقدها في مقر قيادة فرقة غزة بعد ظهر اليوم شدد على أن الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد لأي سيناريو.

وأضاف بينيت أن المهمة الملقاة على عاتق حكومته هي توفير الأمن لسكان جنوب البلاد والمنطقة المحاذية لغزة للمدى البعيد، وأن حركة حماس تتحمل كامل المسؤولية عن الخروقات الأمنية، وليس أي جهة أخرى.

من جهته، قال وزير جيش الاحتلال بيني جانتس، بحسب “مكان”، إن “الوضع الذي كان قبل عملية حارس الأسوار لن يكون كذلك اليوم، والجيش الإسرائيلي يحتفظ لنفسه بحق العمل بقوة في الزمان والمكان اللذين يختارهما”.

وأوضح جانتس، أن لا مصلحة لإسرائيل في قطاع غزة سوى الهدوء الأمني ​​وإعادة الجنود الأسرى إلى ديارهم.

وبشأن المساعدات المقدمة للقطاع قال “سنكون سعداء لتسهيل دخول أكبر قدر ممكن من المال، طالما أنه سيذهب إلى الأماكن الصحيحة.

وتأتي تصريحات بينيت، بعد يوم، على إطلاق قذيفة، من قطاع غزة، باتجاه إسرائيل، دون أن تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاقها.

ولم يقصف الجيش الإسرائيلي، مواقع تتبع لحماس ردا على إطلاق القذيفة، لكن بينيت قال “سنعمل في الوقت والمكان المناسبين، وفي الظروف المناسبة لنا، وليس لأي طرف آخر”.

وخلال الزيارة عقد بينيت جلسة لتقييم الأوضاع، حضرها كل من وزير الدفاع بيني غانتس ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي ورئيس هيئة الأمن القومي إيال حولاتا وقائد المنطقة الجنوبية بالجيش إليعيزر توليدانو وقائد فرقة الجيش الإسرائيلي في غزة، نمرود ألوني، ومسؤولون أمنيون كبار آخرون.

وتم عقد الاجتماع في مقر فرقة الجيش الإسرائيلي، المسؤولة عن قطاع غزة.