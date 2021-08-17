خلال أغسطس.. السعودية تصدر صكوكا محلية بـ 11.3 مليار ريال

محمد الفلاح - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

انتهى المركز الوطني لإدارة الدين السعودية، من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر أغسطس تحت برنامج الصكوك بالريال.



ووفق وكالة الأنباء السعودية، تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 11.358 مليار ريال (3.029 مليار دولار).

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، الأولى تبلغ 2.508 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي، بحسب بيان

وبلغت الشريحة الثانية 4.485 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2033.

فيما بلغت الشريحة الثالثة 4.365 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2036.

ويأتي هذا الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية للعام 2021 التي أعلن عنها المركز الوطني لإدارة الدين بداية العام المالي التي يستعرض عبرها جدول إصداراته المحلية لتتناسب مع أيام عمــل الســوق الدوليــة فيمــا يتعلــق بإعلانات الإصــدار ومواعيد التسوية.

يذكر أن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية كان قد أعلن عن إصدار صكوك محلية لشهر يوليو الماضي، تحت نفس البرنامج مبلغ إجمالي قدره 10.412 مليار ريال (2.77 مليار دولار).

ونما إجمالي الإيرادات النفطية للسعودية بنسبة 11% إلى 248.7 مليار ريال (66.32 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري.

حققت الإيرادات المالية للحكومة السعودية قفزة خلال النصف الأول من 2021، على أساس سنوي، وسط تحسن لافت في الإيرادات النفطية وغير النفطية، انعكس إيجابا على أرقام العجز التي جاءت أفضل من توقعات وزارة المالية.