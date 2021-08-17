انت الان تتابع خبر دولة اوروبية تسجل اعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 170 وفاة جديدة بكورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ شهر اذار الماضي.
وأشارت الوزارة إلى "تسجيل 26852 حالة إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية".
وتأتي بريطانيا بالمركز السادس عالميا من ناحية الإصابات والوفيات، حيث سجلت إجمالي إصابات بلغ أكثر من 6 ملايين 322 ألف إصابة، بالإضافة إلى أكثر من 131 ألف حالة وفاة بالفيروس.
وتأتي بريطانيا بالمركز السادس عالميا من ناحية الإصابات والوفيات، حيث سجلت إجمالي إصابات بلغ أكثر من 6 ملايين 322 ألف إصابة، بالإضافة إلى أكثر من 131 ألف حالة وفاة بالفيروس.