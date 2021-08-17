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دولة اوروبية تسجل اعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 170 وفاة جديدة بكورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ شهر اذار الماضي.
وأشارت الوزارة إلى "تسجيل 26852 حالة إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية".

وتأتي بريطانيا بالمركز السادس عالميا من ناحية الإصابات والوفيات، حيث سجلت إجمالي إصابات بلغ أكثر من 6 ملايين 322 ألف إصابة، بالإضافة إلى أكثر من 131 ألف حالة وفاة بالفيروس.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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