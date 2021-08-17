دولة اوروبية تسجل اعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا

وأشارت الوزارة إلى "تسجيل 26852 حالة إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية".

وتأتي بريطانيا بالمركز السادس عالميا من ناحية الإصابات والوفيات، حيث سجلت إجمالي إصابات بلغ أكثر من 6 ملايين 322 ألف إصابة، بالإضافة إلى أكثر من 131 ألف حالة وفاة بالفيروس.

