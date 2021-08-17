بغداد.. القبض على متهمين بقضايا المخدرات والتزوير

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على متهمَين بقضايا المخدرات وآخر بالتزوير في بغداد .

وقالت القيادة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، ان "قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من استخبارات الفوج الأول للواء مع قوة من مكافحة مخدرات الكرادة ، تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من المطلوبين بتهمة التجارة والتعاطي للمواد المخدرة في منطقة "البلديات" ببغداد ، وضبط بحوزتهم 7غرام مادة الكرستال ، 2 بايب للتعاطي ، رمانة يدوية ، سكين "قامة".



واضافت انه "في ذات السياق ألقت قوة من اللواء ذاته بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ، القبض على احد المطلوبين وفق أحكام المادة 240 في منطقة "الصحفيين" ببغداد ، وضبط بحوزته أموال مزورة من فئة 25 ألف دينار عراقي بمبلغ قدره 2.875.000 مليونين وثمانمئة وخمسة وسبعون ألف دينار عراقي"،موضحة انه "تم تسليم المتهمين والمضبوطات إلى جهة الطلب اصولياً ".

