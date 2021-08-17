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الشرطة الاتحادية تنفذ عملية استباقية في كركوك

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عملية استباقية تعثر خلالها على قنابر هاون وصواريخ قاذفة في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك .
وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بمتابعة وتنسيق العمل بين قطعات الشرطة الاتحادية والمقر المتقدم لعمليات كركوك ، نفّذت قوة مشتركة من مقر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية واللواء الحادي عشر للفرقة بالاشتراك مع مفرزة من مدفعية القيادة والجهد الهندسي للفرقة ومفرزة من الطائرات المسيرة ، عملية امنية للتفتيش وتطهير قرى "عريشة العليا والوسطى وعريشة السفلى" و "الرمانة وعلوشة وحافة نهر الزاب الأسفل" ، أسفرت عن العثور على 10 قنابر هاون مختلفة الأنواع ، 2 صواريخ قاذفة ضد الدروع".

واضافت انه "تم رفعها وإتلافها من قبل الجهد الهندسي للفرقة ".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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