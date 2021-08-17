الشرطة الاتحادية تنفذ عملية استباقية في كركوك

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عملية استباقية تعثر خلالها على قنابر هاون وصواريخ قاذفة في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك .

وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بمتابعة وتنسيق العمل بين قطعات الشرطة الاتحادية والمقر المتقدم لعمليات كركوك ، نفّذت قوة مشتركة من مقر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية واللواء الحادي عشر للفرقة بالاشتراك مع مفرزة من مدفعية القيادة والجهد الهندسي للفرقة ومفرزة من الطائرات المسيرة ، عملية امنية للتفتيش وتطهير قرى "عريشة العليا والوسطى وعريشة السفلى" و "الرمانة وعلوشة وحافة نهر الزاب الأسفل" ، أسفرت عن العثور على 10 قنابر هاون مختلفة الأنواع ، 2 صواريخ قاذفة ضد الدروع".



واضافت انه "تم رفعها وإتلافها من قبل الجهد الهندسي للفرقة ".

