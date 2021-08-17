الـ"لاءات الثلاثة".. رسائل طالبان في مؤتمرها الأول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "نطمئن العالم والشعب الأفغاني" بهذه الكلمات أرسلت حركة طالبان في أول ظهور علني للمتحدث الرسمي باسم الحركة ذبيح الله مجاهد.

وأضاف في مؤتمر صحفي هو الأول منذ استيلاء طالبان على العاصمة أن الحركة ستؤمن السفارات والمنطقة الخضراء في كابول؛ التقرير التالي يرصد أبرز لاءات طالبان في مؤتمرها الأول.



تصفية الحسابات

سيطرت طالبان على أفغانستان، الأحد الماضي، عندما فرّ الرئيس أشرف غني ودخل مسلحوها إلى كابول من دون مقاومة، بعد عقدين من الحرب التي أودت بحياة مئات الآلاف.





وفي مؤتمرها الأول أكد المتحدث الرسمي باسم الحركة، أنه لا مجال لتصفية الحسابات، وتابع قائلًا: "نطمئن العالم والولايات المتحدة وجيراننا أن الأراضي الأفغانية لن تستخدم ضدهم".

وفي رسالة للشعب الأفغاني، قال ذبيح الله مجاهد، "أطمئن من عملوا ضدنا مع القوات الأجنبية بأننا عفونا عنهم وأن أفغانستان بلدهم ولا يجب أن يغادروها".

وشهد مطار العاصمة الأفغانية الأيام الماضية حالة من الهرجٌ والمرج عقب سيطرة طالبان، حيث قام الآلاف بمحاولة الهروب نحو مطار كابول؛ المنفذ الجوي الوحيد إلى الخارج.

كما وثقت تسجيلات مصورة آلاف الأفغان وهم يندفعون على المدرج صوب طائرة تسير في اتجاه مروري، بينما أطلقت القوات الأمريكية طلقات تحذيرية.

وسقط ثلاثة أشخاص كانوا متشبثين بطائرة عسكرية أمريكية أثناء إقلاعها حتى الموت، بعد أن ركضوا إلى جانب المئات للتثبث بطائرة أمريكية أثناء تحركها على المدرج.

النعرات العرقية

فيما يخص الملف الطائفي، أكد المتحدث الرسمي باسم حركة طالبان، أنه لن يتم السماح بإثارة النعرات العرقية والقومية والدينية، وتابع قائلًا: "نريد أن تكون أفغانستان دولة موحدة.. نتطلع إلى أن يكون هناك تعايش سلمي بين أطياف الشعب".

وأوضح ذبيح الله مجاهد، آن الفترة المقبلة ستشهد تغييرا إيجابيا وسيكون هناك أمن ونظام يخدم الشعب الأفغاني.

وقال المتحدث باسم الحركة، "هناك اختلاف هائل بين ما نحن عليه الآن وما كنا عليه قبل 20 عاما"، وشدد على منع تكوين أي مليشيات مسلحة داخل البلاد.



المخدرات والسلاح

"أفغانستان لن تكون مركزًا لإنتاج المخدرات وتهريب السلاح".. هكذا أوضح المتحدث باسم حركة طالبان خلال المؤتمر الأول للحركة منذ الاستيلاء على الحكم.

وأعلن ذبيح الله مجاهد، أن طالبان ستبذل قصارى جهدها لمنع أفغانستان من أن تصبح مركزًا لإنتاج المخدرات.

وقال ذبيح الله مجاهد في أول مؤتمر صحفي للحركة بعد دخولها العاصمة كابول: "أريد أن أؤكد للعالم كله أن أفغانستان لن تصبح مركزًا لإنتاج أي نوع من المخدرات. سنحاول القضاء على هذا الشر وتحويل وطننا إلى بلد خالٍ من المخدرات".

وشهدت السنوات الثلاث الماضية بعض أعلى مستويات إنتاج الأفيون في أفغانستان، وفقا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وحتى مع تفشي جائحة "كوفيد-19"، ارتفعت زراعة الخشخاش بنسبة 37% العام الماضي، حسبما أفاد المكتب في مايو/أيار الماضي.