برلمان ليبيا يقر مشروع قانون انتخاب رئيس البلاد بالاقتراع المباشر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وافق البرلمان الليبي اليوم الثلاثاء على مشروع قانون انتخاب رئيس البلاد بالاقتراع المباشر.

وأعلن عبدالله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب الليبي أن جلسة اليوم شهدت أيضا تعميم مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021. المُعدل مرة أخرى من قبل الحكومة على أعضاء المجلس للمناقشة فيه

وأوضح بليحق في بيان وصل ”الخليج 365” نسخة منه، أن المجلس وافق على مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من قبل الشعب بعد استكمال مناقشة مواد القانون بشكل كامل.

وتابع أنه تقرر إحالة القانون للجنة التشريعية بالمجلس للصياغة النهائية لاعتماده كقاعدة تشريعية للانتخابات.

ويعد مجلس النواب هذا القانون ليكون قاعدة دستورية للانتخابات المثررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل بعد فشل ملتقى الحوار في إقرار قاعدة دستورية مرارا.

ويؤكد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب في تصريحات سابقة أن المجلس هو المجلس التشريعي الشرعي ومن حقه إصدار القوانين دون مراجعة اي جهة اخرى وانه سيعد القاعدة الدستورية لإنجاح استحقاق ديسمبر.

وناقش مجلس النواب الإثنين والثلاثاء للمرة التاسعة الميزانية منذ تقديمها من قبل الحكومة في العشرين من مارس/آذار الماضي.

ورفض البرلمان الليبي 8 مرات اعتماد الميزانية، بسبب عدم استطاعة حكومة الوحدة الوطنية تقليص الأرقام المقترحة، وسط مخاوف وشروط لتمريرها من قبل النواب.

وكانت الحكومة اقترحت ميزانية معدلة تقدر بـ 111 مليار دينار ليبي بدلا من 93.8 مليار دينار سابقاً لتغطية نفقاتها حتى نهاية العام الجاري، لكن البرلمان اعترض على تمريرها في عدة جلسات، ولم يعتمد سوى البند الأول منها والمخصص للرواتب.