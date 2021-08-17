ألمانيا تنجح في محاولتها الثانية.. إجلاء 125 شخصا من كابول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجحت ثاني محاولة لإجلاء الرعايا الألمان والمتعاونين الأفغان من العاصمة كابول في ظل الأوضاع الحالية وسيطرة حركة طالبان.

ووفق ما نقلته صحيفة بيلد الألمانية عن مصادر عسكرية، فإن الطائرة العسكرية من طراز "إم 400" هبطت بالفعل في طقشند بأوزباكستان بعد أن غادرت العاصمة الأفغانية كابول، وعلى متنها 125 شخصا.



وتابعت المصادر "بالإضافة إلى المواطنين الألمان، كان هناك أيضًا مواطنون من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ومتعاونين أفغان، وفتاة أفغانية تبلغ من العمر 3 سنوات على متن الطائرة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن ألمانيا ستسير طائرتي إنقاذ من كابول باتجاه الأراضي الألمانية، اليوم الثلاثاء.

وفي وقت متأخر مساء أمس الإثنين، فشلت أول عملية إجلاء ألمانية، بعد خروج الطائرة الأولى من مطار كابول بـ7 أشخاص فقط.

وعن فشل رحلة الإجلاء الأولى، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، الثلاثاء: "نظرا للظروف الفوضوية في المطار والتبادل المتواصل لإطلاق النار عند نقطة الدخول، لم يكن من المضمون الليلة الماضية أن يتمكن المزيد من المواطنين الألمان وغيرهم من الأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم من الوصول إلى المطار دون حماية من الجيش الألماني".



وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فإنه تم إعداد الطائرة من طراز إيرباص (إيه 400 إم) رسميا لتسع 114 راكبا، وتردد أيضا أن الطائرة بإمكانها نقل ما يصل إلى 150 شخصا أثناء عملية الإجلاء.

أما الأفراد الذين تم إجلاؤهم الإثنين على متن الطائرة الألمانية هم 5 ألمان، وشخص واحد من دولة أوروبية أخرى، وموظف أفغاني محلي كان أو لا يزال يعمل لصالح برلين أو إحدى الوزارات الاتحادية الألمانية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الطائرة اضطرت علاوة على ذلك إلى مغادرة المطار عقب وقت قصير من الهبوط.

وتعرض الجيش الألماني لانتقادات لأنه لم ينقذ سوى 7 أشخاص من كابول في أول رحلة إجلاء له من أفغانستان.

وسادت حالة من الفوضى في مطار العاصمة الأفغانية، كابول، بعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان وفرار رئيس البلاد أشرف غني للخارج.

وتداول ناشطون مقاطع مصورة على منصات التواصل الاجتماعي قالوا إنها من مطار كابول تظهر حالة كبيرة من الفوضى والزحام الشديد والمشاهد المرعبة لسقوط أفغان تشبثوا بأجنحة إحدى الطائرات.