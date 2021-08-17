"الشباب" تغتال مسؤولا محليا جنوبي الصومال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لقي مسؤول محلي صومالي حتفه، الثلاثاء، متأثرا بجروح خطيرة إثر استهداف سيارته بعبوة ناسفة جنوبي العاصمة مقديشو.

وأفادت وسائل إعلام صومالية، بمقتل رئيس قضاء غرسبالي محمد أبوبكر أفرح واثنين من حراسه الشخصيين إضافة إلى إصابة عنصري أمن آخرين جراء تفجير بعبوة ناسفة زرعت على جانب الطريق.



وأبوبكر أفرج هو ثاني رئيس لغسرسبالي يقضي في تفجير إرهابي بعد مقتل المسؤول السابق عن المنطقة الواقعة جنوب مقديشو بتفجير في 30 من مايو /أيار الماضي.

ولم تعلق السلطات الصومالية على مقتل المسؤول حتى الآن، فيما أعلنت حركة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم.



وتشن حركة الشباب هجمات إرهابية ضد الحكومة ووتستهدف المسؤولين الحكوميين ورجال الأمن.