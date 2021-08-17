ليبيا.. الجيش الوطني يرسل شحنات طبية للجنوب وسرت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

يواصل الجيش الليبي دوره التنموي، إلى جانب معركته في مواجهة الإرهاب، بتقديم مساعدات طبية لمدن ومناطق مختلفة في البلاد.



وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، الثلاثاء، أنها تباشر في تسيير جسر جوي لتقديم المساعدات الطبيبة إلى مدن ومناطق جنوب البلاد.

وأوضحت القيادة في بيان لها، أنه بتعليماتٍ من القائد العام للقوات المُسلحة المُشير خليفة حفتر؛ القيادة العامة تُباشر في تسيير جسر جوي لتقديم المُساعدات الطبية من معدات وأدوية إلى الجنوب”.

ولفتت إلى أنه القيادة العامة تقوم خلال الجسر الجوي، بنقل شحنات (مصل العقارب) إلى مدن ومناطق جنوب ليبيا”.