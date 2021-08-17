شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. البنتاجون يوجه رسالة إلى الأمريكيين المتواجدين في أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

وجهت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الثلاثاء، رسالة إلى الأمريكيين المتواجدين في أفغانستان بالتوجه إلى مطار كابول مجددا.



وقال المتحدث باسم "البنتاجون" جون كيربي إن الولايات المتحدة ستعمل على إجلاء أكبر عدد ممكن من مواطنيها والمترجمين الأفغان في الأسابيع المقبلة.

وتابع كيربي خلال سلسلة من المقابلات مع محطات تلفزيون أمريكية، قائلا "إن الأمريكيين يمكنهم التوجه إلى مطار كابول مجددا".

وأضاف كيربي أن الجيش الأمريكي يركز كلية على عمليات المطار وتأمينه.

وأردف كيربي قائلا لقناة "إم.إس.إن.بي.سي": "نحن ملتزمون باستكمال الإجلاء على نحو آمن ومنظم، وببذل قصارى جهدنا لنقل أكبر عدد ممكن من مواطنينا الأمريكيين ومن المترجمين" الذين ساعدوا القوات الأمريكية.

ولفت كيربي في تصريحات لبرنامج "نيو داي" على شبكة (سي.إن.إن) إلى أن من المعتقد بأن ما بين خمسة وعشرة آلاف من المواطنين الأمريكيين لا يزالون في منطقة كابول، مضيفا أن الولايات المتحدة يمكنها نقل ما بين خمسة وتسعة آلاف من كابول يوميا.

وأشار إلى أن هناك ثلاث قواعد تابعة للجيش الأمريكي مستعدة لاستقبال ما يصل إلى 22 ألفا من الحلفاء الأفغان في الأسابيع المقبلة.

وفي تصريحات منفصلة، قال كيربي لبرنامج "جود مورنينج أمريكا" على قناة (إيه.بي.سي) الإخبارية إنه تم إجلاء أكثر من 700، بينهم ما يزيد على 150 أمريكيا، في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونوه إلى أنه على الرغم من بقاء المطار مفتوحا واستمرار الرحلات فإن هناك مخاوف أمنية إزاء الجانب الجنوبي من المطار.

النتحدث باسم البنتاجون قال: "تركيزنا من الناحية العسكرية...ينصب كلية على المطار، والتأكد من أننا نستطيع إبقاءه مفتوحا ويواصل عمله ومن قدرتها على حفظ الأمن والاستقرار هناك".

وكشف المتحدث أن عدد أفراد القوات الأمريكية في أفغانستان سيبلغ اليوم 4500 فرد، مؤكدا أنه القوات لم نتعرض لأي تهديد أو هجوم من حركة طالبان في مطار كابول.

وفي وقت سابق ، بدأت الولايات المتحدة ودول أوروبية إضافة إلى اليابان، استئناف إجلاء دبلومسيّيها جوا، إثر تأمين مطار كابول، بعد يوم طويل من الفوضى.

وتجري عمليات إجلاء الدبلوماسيين وغيرهم من الرعايا الأجانب بوتيرة متسارعة في كابول التي سقطت بين أيدي حركة طالبان بعد هجوم خاطف مكنها من اجتياح البلاد بدون أن تلقى مقاومة تذكر من القوات المسلحة الأفغانية.

وكانت القوات الأمريكية، المسؤولة عن المطار، أوقفت الإثنين، رحلات الإجلاء بسبب الفوضى، التي أحدثها توافد موجات بشرية من الأفغان، الراغبين في مغادرة البلاد، بعد سيطرة طالبان على الحكم.

وأعلنت الولايات المتحدة و65 دولة أخرى في بيان مشترك أن المواطنين الأفغان والأجانب الذين يريدون الفرار من أفغانستان "يجب أن يسمح لهم بذلك"، محذرة طالبان بأن عليها أن تتحلى "بالمسؤولية" في هذه المسألة.

وكان الاتحاد الأوروبي شدد في وقت سابق على أن سيطرة طالبان على كابول تزيد من الطابع "الملح لحماية" الموظفين الأفغان من أي أعمال انتقامية قد تستهدفهم، ساعياً إلى تأمين سلامتهم.

وقامت القوات الأمريكية أمس الإثنين بتأمين مطار كابول؛ حيث جمعت موظفي سفارة واشنطن، بانتظار إجلائهم بعد سيطرة طالبان على العاصمة، على ما أعلنت وزارة الخارجية.