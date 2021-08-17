شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. الإمارات تدشن المشروع الأول من المرحلة الخامسة بمجمع محمد بن راشد للطاقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

دشّن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي المشروع الأول ضمن المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.



والمرحلة بقدرة 300 ميجاوات، وتصل في مراحلها النهائية إلى 900 ميجاوات، باستثمارات تقدر بــ 2.058 مليار درهم في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم.

ومن المقرر أن تصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، حيث تشكل مشاريع المجمع التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي بنظام المنتج المستقل، أحد أهم مسارات استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي أطلقها بهدف توفير 75 في المائة من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

كما أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال زيارته لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، مشروعاً لدراسة توليد الكهرباء من خلال طاقة الرياح في منطقة حتا، حيث حددت هيئة كهرباء ومياه دبي موقع مزرعة رياح بقدرة إجمالية تبلغ نحو 28 ميجاوات.

ويجري حالياً قياس سرعة الرياح الفعلية لمدة عام كامل في الموقع الذي تم تحديده باستخدام برج معدني يبلغ ارتفاعه 150 متراً لجمع البيانات الدقيقة ودراسة القدرة الإجمالية لمحطة إنتاج الكهرباء والتفاصيل الفنية الأخرى من حيث عدد التوربينات وقدرة كل منها وساعات عملها سنوياً وغيرها من النقاط المهمة لتنفيذ المشروع.

واستمع الشيخ محمد بن راشد خلال حفل التدشين ، من سعيد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إلى شرح حول مراحل تنفيذ المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بنظام المنتج المستقل، بقدرة إنتاجية تبلغ 900 ميجاوات، باستخدام الألواح الشمسية الكهروضوئية ثنائية الأوجه التي تسمح باستخدام أشعة الشمس المنعكسة على الوجهين الأمامي والخلفي، مع نظام تتبع شمسي أحادي المحور لزيادة إنتاجية الطاقة.

ويتم ذلك بالشراكة مع التحالف الذي تقوده شركة أكوا باور ومؤسسة الخليج للاستثمار "الائتلاف الأفضل" لتنفيذ المرحلة الخامسة، حيث حققت هيئة كهرباء ومياه دبي إنجازاً عالمياً بحصولها على أدنى سعر تنافسي عالمي بلغ 1.6953 سنت أمريكي للكيلووات ساعة لهذه المرحلة، كما تلقت الهيئة 60 طلب تأهيل من مطورين عالميين لتنفيذ المشروع.

وأوضح الطاير، أن تدشين هذه المرحلة يرفع القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة من الطاقة النظيفة إلى 1310 ميجاوات لتصل نسبة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي إلى نحو 10% حالياً، حيث ارتفعت القدرة الإنتاجية للهيئة إلى 13,200 ميجاوات من الكهرباء، و490 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً.

وستصل القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة من الطاقة النظيفة إلى 13.3% من إجمالي القدرة الإنتاجية قبل نهاية العام، وذلك مع تدشين أعلى برج للطاقة الشمسية المركّزة في العالم بارتفاع 262.44 متراً وبقدرة 100 ميجاوات ضمن المرحلة الرابعة من المجمع، وتدشين الجزء الأول من منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة 200 ميجاوات و217 ميجاوات بتقنية الألواح الكهروضوئية ضمن المرحلة ذاتها، وبذلك ستضيف الهيئة 517 ميجاوات بتقنية الألواح الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة.

وقال سعيد محمد الطاير: "يشكل مشروع توليد الكهرباء من خلال الاستفادة من طاقة الرياح استكمالاً لجهودنا في تنويع مصادر إنتاج الطاقة النظيفة والتي شملت كل تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة في إمارة دبي كتقنية الألواح الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة، وتقنية الطاقة المائية المخزنة في مشروع المحطة الكهرومائية في منطقة حتا وهي الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي".

وتابع "يحظى مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية منذ إطلاقه، باهتمام واسع من المطورين العالميين، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم بالمشروعات الكبرى التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع القطاع الخاص وفق نموذج المنتج المستقل "

ويسهم ذلك في تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة ومن خلال هذا النموذج حققت الهيئة أرقاماً قياسية عالمية في أدنى الأسعار لمشروعات الطاقة الشمسية لخمس مرات متتالية وباتت دبي معياراً لأسعار الطاقة الشمسية على مستوى العالم، واجتذبت الهيئة نحو 40 مليار درهم من الاستثمارات من خلال نموذج المنتج المستقل للطاقة".

من جانبه، قال محمد عبد الله أبونيان: "تبرز أكوا باور كشركة سعودية في صدارة الجهود العالمية في مجال تحوّل الطاقة.. ومن هذا المنطلق، واستناداً إلى علاقتنا الاستراتيجية الراسخة مع هيئة كهرباء ومياه دبي، يأتي تدشين المشروع الأول من المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في وقت قياسي وفي أقل من إثني عشر شهراً ليؤكد مدى التزامنا بتنفيذ مهمتنا رغم التحديات التي فرضتها الجائحة.

ويستخدم المشروع أحدث تقنيات الألواح الشمسية الكهروضوئية ثنائية الأوجه، التي تسمح باستخدام أشعة الشمس المنعكسة على الوجهين الأمامي والخلفي، مع نظام تتبع شمسي أحادي المحور لزيادة إنتاجية الطاقة..

وستوفر المرحلة الخامسة من المجمع الطاقة النظيفة لأكثر من 270,000 مسكن في دبي، منها نحو 90,000 مسكن سيوفرها المشروع الأول الذي تم تدشينه من هذه المرحلة، وستسهم في الحد من 1.18 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، وسيتم تشغيلها على مراحل حتى عام 2023.