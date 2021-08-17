جسر جوي بين ألمانيا وكابل.. ميركل: استيلاء طالبان على السلطة تطور مأساوي ومروع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعربت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، عن استيائها العميق من استيلاء طالبان على السلطة في #أفغانستان، مؤكدة: "هذا التطور مرير ومأساوي ومروع، خاصة بالنسبة للشعب الأفغاني".

وأكدت ميركل: "سنفعل كل ما بوسعنا من أجل مساعدة المواطنين الألمان، ولكن أيضًا الموظفين المحليين الأفغان في الوصول إلى بر الأمان. تم بالفعل إحضار 1900 موظف محلي أفغاني وعائلاتهم إلى ألمانيا أو إلى بلد ثالث، وسيتبعهم المزيد."

وهذا هو سبب انطلاق طائرة نقل من طراز A400M من ونستورف إلى كابول صباح يوم الاثنين، حيث تعد الطائرات جزءً مركزيًا من "الجسر الجوي" بين #كابول و #ألمانيا.

ومع ذلك، يتعين على ألمانيا و #المجتمع_الدولي الاعتراف بأنه فضلًا عن #مكافحة_الإرهاب، فإن هناك أشياء لم تنجح ولم يتم إنجازها على النحو الذي كنا نريده، وهذا استنتاج مرير، إنه أمر مرير بالنسبة للعديد من الأفغان الذين شاركوا بنشاط كبير جدًا في هذا المسار."

على الرغم من الوضع الحالي، شددت المستشارة ميركل على أن "الحلفاء، وبطبيعة الحال، القوات المسلحة الألمانية، قد حققوا جنبًا إلى جنب مع عديد من المنظمات المدنية أشياء مهمة".