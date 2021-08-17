شكرا لقرائتكم خبر عن كيف واجهت الدولة التطرف الفكرى والعنف ثقافيا.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تهدف جهود التنمية الثقافية التي تقوم بها حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في ظل توجيهات القيادة السياسية إلى ترسيخ قيم المواطنة وتعميق الولاء والانتماء للهوية المصرية ونبذ التطرف الفكري، إلى جانب الارتقاء بشتى المجالات الثقافية والفنية بصورة مبتكرة اعتمادا على تنمية المواهب و قدرات المبدعين، والتوسع في الأنشطة الثقافية ونشرها بما يحقق لمصر الريادة على الخريطة الثقافية العالمية وتعزز قوتها الناعمة.

ولكن ماذا فعلت الحكومة لنبد التطرف الفكري ثقافيا ؟ نجيب عن ذلك في ضوء إنجازات القطاع علي مختلف الأصعدة خلال الفترة ( يوليو 2018 - يونيو 2020) والتي رصدتها خطه التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ):

1-تنفيذ 712 نشاطا متنوعا، مثل العروض المسرحية والصالونات الثقافية في إطار جهود مكافحة التطرف وأعمال العنف، ومنها عقد صالونات ثقافية. 2- 20 ورشة عمل. 3- تنظيم 47 عرضا فنيا بدار الأوبرا ، وإقامة 29 عرضا مسرحيا، في هذا الصدد.

يشار إلي أن خطة الحكومة الثقافية تتضمن عدد من البرامج الفرعية التي تستهدف ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية ، وشملت برامج تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع ، وتطوير المؤسسات الثقافية ، وبرامج نبذ التطرف ، وتنمية ودعم الموهوبين والمبدعين ، وتحقيق الريادة الثقافية ، وحماية وتعزيز التراث الثقافي