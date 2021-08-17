أول الجمهورية بالثانوية العامة "دمج": والدي مصدر فخري وبحلم بطب الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

قال الطالب حسام محمد النوبي محمد، صاحب المركز الأول للفئات الخاصة بالثانوية العامة "دمج"، للعام الجاري، إن والده الذي يعمل أستاذًا بجامعة الأزهر، كان ولا يزال مصدر فخري ونور بصري في هذه الدنيا، مشيرًا أن كلماته ونصائحه أيام امتحانات الثانوية العامة لا أزال أرددها، وهي "افعل ما عليك واجتهد والتوفيق والنجاح من الله".

أوضح الطالب حسام أن كلية الطب هي هدفه القادم والتخصص في قسم علاج الأطفال، مشيرًا إلى أن هذا الحلم الأن أصبح حقيقة بعد تصدره وحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة "طلاب الدمج".

تخرج حسام في مدرسة أبوحماد الثانوية العسكرية بنين، وحصل على مجموع 397.5 درجة علمي علوم، لينل وبجدارة المركز الأول على الجمهورية من بين أقرانه، وقد تلقى اتصال تهنئة من وزير التعليم، قال إنه اتصالاً أسعده وأدخل الفرحة على أسرته الصغيرة.

حسام أوضح أنه كان يحرص على مذاكرة دروسه أولاً بأول، وكان يخصص 4 ساعات في بداية الدراسة، ثم زادها إلى 6 ساعات ثم 8 ساعات أيام الامتحان.

وكان الدكتور محمد موافي الأستاذ بجامعة الأزهر، والد الطالب حسام، يتوقع نجاحه وتفوقه، خاصة أنه عُرف بالتفوق طوال فترة الدراسة في المراحل التعليمية المختلفة، مشيرًا إلى أن تهيئة العوامل النفسية الملائمة وعدم الضغط على الأبناء عاملاً أساسيًا يساعدهم على التفوق، والأهم هو أن يؤدي الطالب ما عليه ثم تكون النتيجة على الله.​