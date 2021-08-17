شكري ورئيس وزراء الصومال يبحثان جهود تعزيز العلاقات بين البلدين

محمد اسماعيل - القاهرة - مصر - (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، مع رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة "محمد روبلي"، جهود تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتي تشهد تطورات إيجابية خلال الفترة الأخيرة، أخذاً في الاعتبار العلاقات التاريخية التي تجمع بينهما والانتماء العربي للصومال.

صرح بذلك السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، وقال إنه تم خلال اللقاء التأكيد على حرص مصر على دعم الجانب الصومالي وتقديم شتى أوجه المساعدة له.

وأضاف حافظ أن اللقاء تطرق كذلك إلى المستجدات على الساحة الإقليمية، حيث تم التباحث حول القضايا محل الاهتمام المشترك للجانبين.