البنك التجاري الدولي يطلق بطاقة جديدة تتيح عودة جزء من المشتريات للرصيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أعلن البنك التجاري الدولي "CIB" إطلاق بطاقة ائتمانية جديدة تحت اسم (Cashback) لتشجيع العملاء على إتمام معاملاتهم الشرائية باستخدام البطاقة التي تتيح لهم عودة جزء من قيمة مشترياتهم يضاف للبطاقة مقابل معاملاتهم شهريًا تماشيًا مع خطة الحكومة للتحول إلى مجتمع غير نقدي، بحسب بيان من البنك اليوم الثلاثاء.

وقال البنك إن البطاقة الجديدة تمكن العملاء من الحصول على "كاش باك" بقيمة 500 جنيه كحد أقصى يضاف للبطاقة شهريًا عند استخدامها في سداد فاتورة البنزين، وفاتورة المطعم، والبقالة، والملابس.

وقالت رنيا ندى، مدير إدارة البطاقات بالبنك التجاري الدولي، إن الهدف من إطلاق بطاقة (Cashback) الائتمانية الجديدة يتخطى مجموعة المزايا التي تقدمها للعملاء، حيث تتمثل أهميتها في تشجيع العملاء على استخدام حلول بديلة للعملات الورقية لإتمام معاملاتهم الشرائية.

وأضافت أن البطاقة الجديدة تقدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من المزايا والعروض الإضافية ومن بينها، تغطية تأمينية بقيمة تصل إلى 500 ألف جنيه، وإصدار 4 بطاقات إضافية مجانًا، فضلًا عن كاش باك يضاف للبطاقة تلقائيًا، وإمكانية سحب 100% من الحد الائتماني للبطاقة، إلى جانب خدمة "Online Secure" من CIB للدفع الإلكتروني.

وذكرت رنيا ندى أن إطلاق بطاقة "Cashback" الائتمانية يتماشى مع جهود البنك المركزي المصري للتحول نحو مجتمع غير نقدي وذلك في إطار الخطة الوطنية لرؤية مصر عام 2030، حيث ستساهم ميزة الكاش باك التي تقدمها البطاقة في زيادة إقبال العملاء على استخدام البطاقات لإتمام معاملاتهم الشرائية.