الثالثة مكرر بالثانوية العامة: كنت باقرأ القرآن مع كل ساعة مذاكرة (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

سيطرت الفرحة على أسرة الطالبة ثالث الجمهورية مكرر في الثانوية العامة شعبة علمي علوم، بعد إعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أسماء أوائل الثانوية العامة.

"بإقرأ القرآن مع كل ساعة مذاكرة لحد ربنا ما وفقني"، تلك كانت كلمات الطالبة آية محمد سيلمان"، الحاصلة على المركز الثالث مكرر في الثانوية العامة شعبة علمي علوم، لمصراوي، لترصد قصة تفوقها.

أكدت الطالبة آية أن عدد ساعات مذاكرتها لا يتعدى 10 ساعات، مع حرصها على أداء الصلوات بانتظام، ونصائح الوالدين حول كيفية المذاكرة، وتنظيم الوقت والتعامل بكل هدوء مع أي حالة تتعلق بالعملية الدراسية.

كشفت عن قرآتها القرآن الكريم مع كل ساعة مذاكرة سعيًا منها لتوسيع مداركها، وتضرعًا إلى الله عز وجل خلال مذاكرتها، حتى حققت كل ما تمنته، كما أنها كانت تتلقى الدروس "أونلاين" أفضل بكثير من الدروس الخصوصية النظرية.

وقالت الطالبة آية إن أهم ما يميز امتحانات العام الحالي هو الفهم وليس التلقين ولكن كان يوجد عيوب مثل عدم وجود نماذج استرشادية خاصة بالامتحانات لكن في النهاية تحقق المراد بتوفيق ربنا.

وأضافت أن رغبتها المقبلة في استكمال مسيرتها التعليمية هي الالتحاق بكلية الطب مثل والدها الدكتور محمد سليمان، الطبيب بمستشفى حميات كفر الشيخ، ونظرًا لأنها تعد رسالة في المقام الأول فوق كل شئ.

وفي السياق، أعربت الإعلامية سوسن كحيلو، كبير مخرجين بالتليفزيون المصري، ووالدة الطالبة عن سعادتها بتحقيق ابنتها المركز المتقدم على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة.

وكشفت عن تدوين ابنتها للعديد من الأدعية على حوائط غرفتها تطلب من الله أن يوفقها، وتحقق ما تريد في الثانوية العامة حتى حققت الهدف بحصولها على المركز الثالث مكرر على مستوى الجمهورية بمجموع 401 درجة.​