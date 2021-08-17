اتفاق نهائي بين مصر للسياحة و"استركشر" السعودية ينهي خلافات استمرت عدة أعوام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت شيماء حفظي :

أنهت شركة مصر للسياحة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام اليوم خلافاتها مع شركة استركشر السعودية بخصوص أرض الشركة بجوار نادى السكة الحديد، والتي استمرت لعدة سنوات.

ووفقا لبيان من الشركة القابضة للسياحة والفنادق تم الاتفاق النهائي علي أن تقوم استركشر بدفع مبالغ مالية تتجاوز 500 مليون جنيه مقسمة علي دفعات، تتضمن الدفعة الأولى سداد مبلغ 90 مليون جنيه فور توقيع الاتفاق، والدفعة الثانية يتم سدادها في خلال مدة 6 أشهر على أقصى تقدير .

تضمن الاتفاق البدء فورا في تنفيذ المشروع، على أن تقوم شركة مصر للسياحة بمخاطبة محافظة القاهرة بإصدار تراخيص وموافقات لبدء العمل في المشروع لصالح المواطنين الحاجزين للوحدات السكنية.

قام بتوقيع الاتفاق الذى تم برعاية وزارة قطاع الأعمال العام، والشركة القابضة للسياحة والفنادق برئاسة المحاسبة ميرفت حطبة رئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمهندس عادل والي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والكاتب الصحفي مصطفى النجار رئيس مجلس إدارة شركة مصر للسياحة غير المتفرغ ،ومايسة يوسف العضو المنتدب التنفيذي للشركة، والمستشار سعيد عرفة، المستشار القانوني لوزير قطاع الأعمال العام، و المستشار القانوني للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمستشار محمود حسين ، المستشار القانوني لشركة مصر للسياحة.

وقالت المحاسبة ميرفت حطبة رئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ للشركة القابضة للسياحة والفنادق إن الشركة القابضة حريصة على إنهاء كل الخلافات مع المستثمرين، مع الحفاظ علي حقوق الشركات التابعة ،وأضافت أن هذا الإتفاق أنهى فترة طويلة من الخلاف الذى استمر لعدة سنوات.

وقال المهندس عادل والي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن هذا الإتفاق ضمن تحقيق أعلي عائد استثمارى للشركة، مع مراعاة الحفاظ على حقوق الشركة.

وقالت مايسة يوسف العضو المنتدب التنفيذي للشركة، إن الشركة بالكامل بدون أي تنازلات ، وتابعت : " مصر للسياحة لم تفرط في مليم واحد من حقوقها " "