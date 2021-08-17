الرد خلال أسبوع.. إتاحة رابط إلكتروني لتظلمات الثانوية العامة الأحد المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن طريقة التظلمات من نتيجة الثانوية العامة اختلفت عما سبق.

وأضاف شوقي، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، أن التصحيح جعل عملية التصحيح من خلال الكمبيوتر "هو اللي بيصحح ويراجع"، مؤكدًا أن الأخطاء لم تعد موجودة في عملية التصحيح.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أنه ستتم إتاحة رابط إلكتروني، الأحد المقبل، لمن يريد إعادة فحص الامتحان، مضيفًا: "لو حصل فيها لخبطة أم لا، وليس مراجعة التصحيح؛ وهي اختلاف عن الطريقة التقليدية السابقة".

وأضاف شوقي أنه سيتم الرد على التظلمات في أقل من أسبوع.