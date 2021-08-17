عناصر من طالبان يمارسون الرياضة في القصر الرئاسي

وثق فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي عناصر من حركة طالبان وهم يمارسون تمارين رياضية في القاعة الرياضية بالقصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية كابل.
وفي الصالة الرياضية، بدأ عناصر طالبان يمارسون الرياضة على الأجهزة المختلفة، وبعضهم يضحك في مشهد يبدو أنه يحمل كثيرا من أوجه الفرح والسعادة للحركة التي عادت من الجبال إلى القصور بعد 20 سنة من الحرب.
ودخلت حركة طالبان إلى العاصمة كابل يوم الأحد وذلك بعد سيطرتها على معظم الولايات الأفغانية التي تساقطت الواحدة تلو الأخرى بأيدي مقاتلي الحركة.
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