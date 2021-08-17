حرائق الغابات في الجزائر تحت السيطرة

وأشار إلى أن جهود وحدات الحماية المدنية تنصب حاليا على «تحييد المناطق السكنية وحمايتها، خاصة بولايات الطارف وبجاية وجيجل وتيزي وزو».
وأوضح أن «الجهود متواصلة لإخماد 19 حريقا على مستوى 11 ولاية»، لافتا إلى أنه تم في الـ24 ساعة الأخيرة إخماد «أكثر من 74 حريقا».
90 شخصا
وواصلت فرق الإنقاذ في الجزائر جهودها لإخماد 19 حريقا كانت لا تزال مشتعلة في عدد من مناطق شمال البلاد، حيث أسفرت النيران عن مقتل 90 شخصا على الأقل في أسبوع واحد، وذلك رغم تراجع حدّتها في تيزي وزو على وجه الخصوص، وفق السلطات.
وقالت الحماية المدنية في بيان سابق إن فرقها «تواصل برفقة المصالح المختصة إخماد 19 حريقا عبر عشر ولايات» منها «ستة حرائق في بجاية و3 في الطارف».
وبحسب الحماية المدنية، لم يبق في ولاية تيزي وزو التي شهدت أكبر الحرائق والخسائر البشرية، سوى حريقين.
ويشارك في إخماد الحرائق ما يقرب من 7500 من عناصر الحماية المدنية مع 490 شاحنة إطفاء وثلاث طوافات.
كما حشد الجيش الجزائري خمس طوافات روسية الصنع من طراز «ام-آي 26». واستعانت فرق الإطفاء أيضاً بطائرتي إخماد حرائق فرنسيتين في إطار اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
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