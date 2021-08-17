العراق ينطلق نحو سياسة تعزيز الأمن

وقال خلال استقباله سفير روسيا الاتحادية لدى بغداد البروس كوتراشيف إن «العراق ينطلق نحو سياسة خارجية تستند على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، حيث إن أمن العراق وسيادته مرتكز لأمن وسلام المنطقة»، بحسب بيان للرئاسة العراقية.
وشهد اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها، وأهمية تعزيز التعاون في مجال الأمن والدفاع، فضلا عن استعراض التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي والتطورات الإقليمية.
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