العراق ينطلق نحو سياسة تعزيز الأمن

أكد الرئيس العراقي برهم صالح على حاجة المنطقة إلى تفاهمات وحوارات بناءة لتخفيف الاختلالات والتوترات التي تكتنفها.

وقال خلال استقباله سفير روسيا الاتحادية لدى بغداد البروس كوتراشيف إن «العراق ينطلق نحو سياسة خارجية تستند على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، حيث إن أمن العراق وسيادته مرتكز لأمن وسلام المنطقة»، بحسب بيان للرئاسة العراقية.

وشهد اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها، وأهمية تعزيز التعاون في مجال الأمن والدفاع، فضلا عن استعراض التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي والتطورات الإقليمية.