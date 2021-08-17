من المتوقع أن يطلق الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، سراح فريدي جيفارا، القيادي المعارض المسجون منذ أكثر من شهر، حتى يتمكن من العمل مفاوضا في المحادثات السياسية، المقرر أن تبدأ في المكسيك.

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن 5 مصادر على دراية مباشرة بقرار الحكومة أنه سيتم إطلاق سراح «جيفارا»، وهو حليف كبير لزعيم المعارضة خوان جوايدو، من مقر وحدة استخبارات الشرطة، المعروفة باسم «سيبين» فى كاراكاس.

سوف يسمح لـ«جيفارا» (35 عاما) بالعودة إلى منزله، ومن المتوقع أن يمثل «جوايدو» عندما يجتمع ممثلون من الحكومة والمعارضة فى «مكسيكو سيتى» بالأسابيع القادمة.