ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن 5 مصادر على دراية مباشرة بقرار الحكومة أنه سيتم إطلاق سراح «جيفارا»، وهو حليف كبير لزعيم المعارضة خوان جوايدو، من مقر وحدة استخبارات الشرطة، المعروفة باسم «سيبين» فى كاراكاس.
سوف يسمح لـ«جيفارا» (35 عاما) بالعودة إلى منزله، ومن المتوقع أن يمثل «جوايدو» عندما يجتمع ممثلون من الحكومة والمعارضة فى «مكسيكو سيتى» بالأسابيع القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق سراح جيفارا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.