إجبار 46 طائرة ومروحية أفغانية على الهبوط في أوزبكستان

أعلن المدعي العام في أوزبكستان الاثنين أن بلاده "أجبرت" 22 طائرة و24 مروحية عسكرية أفغانية عبرت الحدود السبت والأحد مع 585 جنديا على متنها، على الهبوط، فيما كانت طالبان تحكم سيطرتها على أفغانستان.
وقال المدعي في رسالة عبر تطبيق تلغرام إن هذه الطائرات "عبرت المجال الجوي لجمهورية اوزبكستان في شكل غير قانوني" واجبرت على الهبوط في مطار ترميز الدولي في الجنوب.
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