تحليل : هل تعود روسيا إلى أفغانستان؟

كشف تقرير لمنظمة العدل والتنمية عن وجود خطط أمريكية لاستنزاف القدرات العسكرية الروسية داخل أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان عسكريا وتمدد طالبان إلى الدول المجاورة لأفغانستان والحليفة لروسيا مما سيدفع موسكو لتدخل عسكري داخل البلاد خلال السنوات المقبلة .

وأكد المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائي أن الهدف الرئيسى من سيطرة طالبان على أفغانستان هو منع التمدد الروسي في آسيا الوسطى ووقف الطموحات الروسية بإعادة بناء الجمهوريات السوفيتية السابقة، وهو ما سهل سيطرة طالبان على أفغانستان وهروب الرئيس الأفغاني.

وقالت المنظمة إن تركيا قد تلعب دور كبير بتنفيذ الخطط الأمريكية لاستنزاف روسيا عسكريا داخل أفغانستان من خلال تولى أنقرة حماية مطار كابول ونقلها التنظيمات المتشددة من سوريا وليبيا إلى أفغانستان التى قد تمثل ملاذا آمنا للتنظيمات الإرهابية بعد سيطرة طالبان على الأراضى الأفغانية.

وأشارت إلى أن الهدف من الخطط الأمريكية بتحويل أفغانستان مجددا إلى معقل لتنظيمات متشددة هو منع التمدد الروسى داخل الدول المجاورة لافغانستان واستنزاف روسيا عسكريا بدفعها إلى خوض حرب داخل أفغانستان بالمستقبل لمواجهة طالبان والتنظيمات الإرهابية التى ستمثل تهديدا لروسيا وللدول الحليفة لروسيا.