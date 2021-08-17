البنتاجون: نحن ملتزمون باستكمال الإجلاء من أفغانستان

ابوظبي - سيف اليزيد - قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) جون كيربي اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستعمل على إجلاء أكبر عدد ممكن من مواطنيها والمترجمين الأفغان في الأسابيع المقبلة، مضيفاً أن الأميركيين يمكنهم التوجه إلى مطار كابول مجدداً.

وخلال سلسلة من المقابلات مع محطات تلفزيون أميركية، قال كيربي إن الجيش الأميركي يركز كلية على عمليات المطار وتأمينه.

وقال لقناة (إم.إس.إن.بي.سي) «نحن ملتزمون باستكمال الإجلاء على نحو آمن ومنظم، وببذل قصارى جهدنا لنقل أكبر عدد ممكن من مواطنينا الأميركيين ومن المترجمين» الذين ساعدوا القوات الأميركية.

وأضاف «سنعمل بجد في الأسابيع المقبلة لنقل أكبر عدد منهم من البلاد».

وقال لبرنامج «نيو داي» على شبكة (سي.إن.إن) إن من المعتقد بأن ما بين خمسة وعشرة آلاف من المواطنين الأميركيين ما يزالون في منطقة كابول، مضيفاً أن الولايات المتحدة يمكنها نقل ما بين خمسة وتسعة آلاف من كابول يومياً.

وأشار إلى أن هناك ثلاث قواعد تابعة للجيش الأميركي مستعدة لاستقبال ما يصل إلى 22 ألفاً من الحلفاء الأفغان في الأسابيع المقبلة.