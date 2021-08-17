مسؤول عسكري أمريكي: مطار كابل آمن وطائرات عسكرية ومدنية تحلق عبره

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 05:10 مساءً - منذ 4 دقائق

قال مسؤول عسكري أمريكي رفيع المستوى، اليوم الثلاثاء، إن مطار العاصمة الأفغانية كابل آمن، وإن طيرانا عسكريا وبعض الطائرات المدنية تحلق عبره.

ولفت المسؤول العسكري الأمريكي إلى أنه سيكون هناك أكثر من 4000 جندي في كابل بحلول اليوم، مشيرا إلى أنه لا يوجد تهديد عدائي أو تفاعلات معادية مع حركة طالبان.

وكان المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي قال بوقت سابق اليوم، إن أي هجوم على الأشخاص أو العمليات في مطار كابل سيتم الرد عليه سريعا.

وأضاف المتحدث في تصريحات صحفية أن هناك ثلاث قواعد في الولايات المتحدة على استعداد لاستيعاب ما يصل إلى 22000 من الحلفاء الأفغان في الأسابيع القادمة.

وتابع كيربي: “تعتقد الولايات المتحدة أن بإمكانها نقل 5000 إلى 9000 شخص يوميا خارج كابل”.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تعمل من أجل الحفاظ على الأمن في مطار كابل حيث يوجد هناك ما يقارب من 3500 جندي.

وقال كيربي: “نحن لا نزال ملتزمين بإكمال هذا الانسحاب بطريقة آمنة ومنظمة، وبذل قصارى جهدنا لإخراج أكبر عدد ممكن من مواطنينا الأمريكيين، بالإضافة إلى العديد من هؤلاء المترجمين الفوريين”، الذين ساعدوا القوات الأمريكية.