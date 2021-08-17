بالصورة: هدية السيسي لأبطال مصر في طوكيو

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 05:10 مساءً - منذ 27 دقيقة

كرم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء بقصر الاتحادية، اللاعبين واللاعبات وأطقم التدريب، الذين حققوا ميداليات في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي تكريم لاعبة الكاراتية فريال أشرف عبد العزيز صاحبة الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو بوسام الرياضة من الطبقة الأولى، وكذلك مدربها هاني شاكر قشطة.

كما منح الرئيس المصري، اللاعبة هداية احمد ملاك واللاعب سيف حسين الحائزين على الميدالية البرونزية في التايكوندو وسام الرياضة من الطبقة الثالثة، وكذلك المدربين الخاصين بهم.

وقدم الرئيس المصري للاعبة جيانا فاروق صاحبة الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو وسام الرياضة من الطبقة الثالثة، وكذلك مدربها السيد محمد عبد الرجال.

ومنح السيسي اللاعب أحمد الجندي صاحب الميدالية الفضية في الخماسي الحديث، وسام الرياضة من الطبقة الثانية، وكذلك مدربه السيد عبد الرحمن علي.

ومنح اللاعب محمد إبراهيم السيد (كيشو) صاحب الميدالية البرونزية في المصارعة وسام الرياضة من الطبقة الثالثة، وكذلك مدربه السيد محمد أحمد.