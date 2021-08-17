“اليونيسف” تبدي تفاؤلا بعد تصريحات “طالبان” حول تعليم الفتيات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 05:10 مساءً - منذ 46 دقيقة

أبدى مسؤول في منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” بأفغانستان اليوم الثلاثاء تفاؤلا إزاء العمل مع مسؤولي حركة “طالبان” بعد تعبيرهم عن الدعم لتعليم الفتيات.

يأتي ذلك بعدما عقدت “اليونيسف” التي لا تزال تقدم مساعدات في معظم أنحاء أفغانستان، اجتماعات مبدئية مع ممثلي طالبان الجدد في المدن الخاضعة لسيطرة الحركة مثل قندهار وهرات وجلال آباد.

وقال مصطفى بن مسعود مدير العمليات الميدانية بـ”اليونيسيف” في إفادة أمام الأمم المتحدة: “نجري مناقشات، ونحن متفائلون استنادا إلى تلك المناقشات”، مضيفا أن 11 مكتبا من 13 مكتبا ميدانيا تواصل عملها في الوقت الراهن.

ومضى قائلا “لا نواجه أي مشكلة مع طالبان في تلك المكاتب الميدانية”.

وأشارت “اليونيسف” إلى أن بعض مثلي “طالبان” المحليين ينتظرون إرشادات من قادتهم فيما يتعلق بتعليم الفتيات، بينما قال آخرون إنهم يريدون أن تظل أبواب المدارس مفتوحة.

وذكر بن مسعود أن مديرا في الصحة تابعا لـ”طالبان” في هرات طلب من الموظفات مواصلة العمل كالمعتاد. وأضاف أن “اليونيسف” لم تدشن بعد خط اتصال مباشرا مع “طالبان” في العاصمة كابل.