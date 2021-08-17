“طالبان”: على الولايات المتحدة سحب قواتها من أفغانستان حتى 11 أيلول

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 05:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

حث مسؤول رفيع في حركة “طالبان” الولايات المتحدة على إكمال عملية سحب قواتها من أفغانستان بحلول 11 ايلول المقبل، مؤكدا التزام الحركة بعدم مهاجمة القوات المنسحبة.

وقال المتحدث باسم “طالبان” سهيل شاهين في حديث لقناة “سكاي نيوز” اليوم الثلاثاء: “لقد أعلنوا أنهم سيسحبون قواتهم قبل الحادي عشر من ايلول. فإذن يجب عليهم سحب كل قواتهم، ونحن ملتزمون بعدم مهاجمتهم. ولم نهاجمهم”.

وأضاف شاهين أنه يتعين على جميع قادة العالم احترام تطلعات شعب أفغانستان ورغباته، ومساعدة الأفغان في إعادة بناء بلادهم.