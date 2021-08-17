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روسيا تسجل 20958 إصابة و805 وفيات جديدة بكورونا

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محمد الفلاح - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

أعلنت روسيا اليوم تسجيل 20958 إصابة و 805 حالات وفاة جديدة بفيروس " " المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ، ما يمثل ارتفاعا في الإصابات وانخفاضا طفيفا في الوفيات مقارنة مع معدلات أمس / 20765 إصابة و 806 وفيات/.

 

وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الإصابات والوفيات يصبح إجمالي عدد حالات "كوفيد-19" ستة ملايين و 642 ألفا و 559 إصابة ، فيما بلغت حصيلة ضحايا الفيروس 172 ألفا و 110 حالات وفاة مع تماثل 18407 مرضى للشفاء خلال اليوم الماضي ليصبح مجموع المتعافين خمسة ملايين و918 ألفا و 324 شخصا .

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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