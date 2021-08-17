ماذا قال الأمين العام لـ"الناتو" حول الوضع بأفغانستان؟

محمد الفلاح - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

وصف الأمين العام لحلف الناتو الوضع بأفغانستان بأنه "خطير وغير متوقع"، مؤكدا "تركيزهم على مغادرة آمنة للحلفاء والأفغان الذين ساعدونا".



وقال ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، إن "قرارنا بالانسحاب من أفغانستان لم يكن سهلا، ومن غير المعقول البقاء هناك إلى ما لا نهاية".

وأضاف: "فشل القيادة الأفغانية في إدارة البلاد هو السبب في ما آلت إليه الأمور.. وعلى طالبان تسهيل سبل مغادرة كل من يريد الرحيل من أفغانستان".

وتابع: "سنرسل المزيد من الطائرات إلى أفغانستان للمساعدة في عمليات الإجلاء، و ما حدث هناك هو انهيار عسكري وسياسي بسرعة لم نرى لها مثيلا من قبل".

وتساءل ستولتنبرج: "لماذا لم تكن القوات الأفغانية التي أعددناها قادرة على مواجهة حركة طالبان؟".

ومضى في حديثه: "على من يحكمون أفغانستان الآن منع التنظيمات الإرهابية من الحصول على موطئ قدم في البلاد".

ولفت إلى أن العالم يراقب ما يحدث وسيستمر في دعم الاستقرار والسلام في أفغانستان.

وقال: "كنا نعي جيدا أن طالبان قد تعود للسيطرة على أفغانستان، لكن السرعة التي حدثت بها الأمور فاجأتنا".

وشدد على أن "قرار إنهاء وجودنا العسكري في أفغانستان كان صعبا، وتركيزنا الحالي على عمليات الإجلاء من هناك".