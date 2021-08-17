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البرق يقتل طفلا في معسكر عطلات بسلوفاكيا

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الدمام - شريف احمد - لقي طفل يبلغ من العمر 7 أعوام حتفه عندما ضرب البرق معسكر أطفال لقضاء العطلات في سلوفاكيا ليلا، حسبما قال وزير اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة الأنباء السلوفاكية (تاسر) عن وزير التعليم، برانيسلاف جروهلينج، قوله إن سبعة أطفال آخرين أصيبوا، ونقلوا إلى المستشفى بعد أن ضربت الصاعقة منطقة تورتشيانسكي تبليتسه، وأصابت عدة خيام في المعسكر.

وواجهت عملية الإنقاذ صعوبة حيث إن المنطقة نائية، كما أنها منطقة غابات.

وتم نقل ما يقرب من 100 طفل إلى دير قريب لإيوائهم مؤقتا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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