شكرا لقرائتكم خبر عن البرق يقتل طفلا في معسكر عطلات بسلوفاكيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي طفل يبلغ من العمر 7 أعوام حتفه عندما ضرب البرق معسكر أطفال لقضاء العطلات في سلوفاكيا ليلا، حسبما قال وزير اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة الأنباء السلوفاكية (تاسر) عن وزير التعليم، برانيسلاف جروهلينج، قوله إن سبعة أطفال آخرين أصيبوا، ونقلوا إلى المستشفى بعد أن ضربت الصاعقة منطقة تورتشيانسكي تبليتسه، وأصابت عدة خيام في المعسكر.

وواجهت عملية الإنقاذ صعوبة حيث إن المنطقة نائية، كما أنها منطقة غابات.

وتم نقل ما يقرب من 100 طفل إلى دير قريب لإيوائهم مؤقتا.