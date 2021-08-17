شكرا لقرائتكم خبر عن «أطباء بلا حدود» تنقذ 60 شخصا من مهاجري القوارب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذت منظمة أطباء بلا حدود أكثر من 60 شخصا من مهاجري القوارب من محنة في وسط البحر المتوسط، في عمليات ليلية.

ويرتفع بذلك عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم على متن سفينة جيو بيرنتس إلى نحو 320 شخصا، حسبما أعلنت المنظمة عبر موقع تويتر اليوم الثلاثاء.

وفي البداية، أنقذ طاقم السفينة ما يزيد قليلا عن 30 شخصا، ومن بينهم رضيع عمره أسبوعان فقط.

وفي عملية أخرى، أنقذ المتطوعون ما يقرب من 30 مهاجرا، ووصلوا بهم إلى بر الأمان.

وأنقذت السفينة جيو بيرنتس بالفعل أكثر من 200 شخص تقطعت بهم السبل في عرض البحر، ليلة الأحد وبعد ظهر الاثنين.