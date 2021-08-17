نيوزيلندا.. اغلاق عام للبلاد بعد اول اصابة بفيروس كورونا

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن إن "أصعب قواعد الإغلاق "المستوى 4" سيتم فرضها وهي تشمل إغلاق المدارس والمكاتب وجميع الأعمال مع بقاء الخدمات الأساسية فقط قيد التشغيل".

وبحسب المعلومات فإن "الإصابة سجلت في مدنية أوكلاند، وسيتم إغلاقها لمدة أسبوع، ومدينة كورومانديل التي زارها الشخص المصاب سيتم أيضا إغلاقها لمدة أسبوع. في حين أن بقية البلاد ستكون مغلقة لمدة ثلاثة أيام".



وتقول السلطات إنها "تدرس فرضية أن تكون الحالة الجديدة هي من متغير"دلتا" الأكثر عدوى من كورونا".

يذكر أنه تم تطعيم حوالي 20٪ فقط من سكان نيوزيلندا بشكل كامل.

