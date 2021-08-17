مكافحة المخدرات تقبض على عدد من المتهمين في اربع محافظات

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان مفارزها القت القبض على ٢١ متهما في كل من محافظة " البصرة - بغداد /الرصافة- الأنبار- بابل " بحوزتهم مادة الكريستال والحبوب المخدرة، إضافة إلى أدوات التعاطي، وأسلحة نارية غير مرخصة".واضافت انه "تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المواد القانونية "28 / 32 " مخدرات".

واشارت المديرية الى ان "هذه الواجبات جاءت بناء على معلومات استخبارية حصلت عليها مفارز المديرية المنتشرة في بغداد والمحافظات، وكان للتعاون المستمر والمثمر مع المواطنين الذين يقومون بالإدلاء بمعلوماتهم عبر الخط الساخن"178" المجاني الدور المهم" .

