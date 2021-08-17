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انت الان تتابع خبر نينوى.. حريق ضخم في بناية من اربعة طوابق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، باندلع حريق في بناية تجارية مكونة من أربعة طوابق في الحي الزراعي بالجانب الأيسر من مدينة الموصل.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريق اندلع في بناية تجارية مكونة من أربعة طوابق مغلفة بالواح الكوبوند سريع الاشتعال في الحي الزراعي بالجانب الأيسر من مدينة الموصل".
واضاف ان "الدفاع المدني يزج بـ 18 فرقة اطفاء تخصصية للسيطرة على النيران ومنع انتشارها الى الابنية المجاورة.
واشار المصدر الى ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحادث ويجري الان عمليات التبريد"، موضحا ان " خبير الادلة الجنائية سيباشر بعدها مهامه لمعرفة ملابسات الحادث".