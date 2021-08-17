نائب الرئيس الأفغاني السابق ينصب نفسه "رئيسا مؤقتا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نصب أمر الله صالح نائب الرئيس الأفغاني السابق نفسه رئيسا شرعيا مؤقتا في البلاد.

ويأتي الإعلان بعد يومين من فرار الرئيس السابق أشرف غني من البلاد واستيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان.

وبحسب المؤشرات على الأرض يفتقر صالح للقوة التي تخول له فرض سلطته بعد إحكام طالبان سيطرتها على كابول وغالبية أراضي البلاد.

وسيواجه صالح على ما يبدو موقفا دوليا متشككا بعد انهيار الحكومة المدعومة من الغرب بسرعة غير متوقعه أمام زحف طالبان.

واحتاجت الحركة لنحو 3 شهور منذ بدء الانسحاب الأمريكي في مايو/أيار الماضي للاستيلاء على السلطة.