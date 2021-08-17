ميقاتي: أمتار قليلة تفصلنا عن الوصول للحكومة في لبنان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الحكومة اللبناني المكلف نجيب ميقاتي، الثلاثاء، إن مشاورات تشكيل الحكومة مستمرة وسط أجواء إيجابية، وتابع "أمامنا أمتار قليلة نعمل عليها للوصول الى الحكومة".

وطالب رئيس الحكومة اللبناني المكلف، بضرورة إزالة أي عقبة أمام تشكيل الحكومة.

تصريحات مقتضبة جاءت بعد عاشر لقاء يجمع ميقاتي بالرئيس اللبناني ميشل عون للتوصل إلى حكومة تقود البلاد التي تواجه أزمة اقتصادية حادة وتوشك على الانهيار بحسب مراقبين.

ميقاتي محبط من وتيرة تشكيل حكومة لبنان



والشهر المنصرم، جرى تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة بعد فشل محاولتين لتأليفها، منذ استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت في أغسطس /آب من العام الماضي.

ومنذ تلك الكارثة التي ما زالت جروحها لم تندمل، لم تنجح الضغوط الدولية في تسريع ولادة الحكومة اللبنانية التي يشترط المجتمع الدولي أن تكون من اختصاصيين وتجري إصلاحات جذرية مقابل الحصول على الدعم المالي.



وكانت مصادر متابعة لعملية التشكيل، وصفت لـ"الخليج 365"، الوضع الحكومي بالجيد، لافتة إلى تقدم سريع في بعض التفاصيل التي كانت تحتاج إلى متابعة.



وجاء تكليف ميقاتي في وقت يتجه لبنان للمجهول مع تزايد الأزمات السياسية والاقتصادية، وتصاعد الضغوط الغربية على الساسة لتشكيل حكومة يمكنها بدء إصلاح مؤسسات الدولة التي تعاني من الفساد وتعاني من توقف مختلف نواحي الحياة، حيث هددت الدول الغربية بفرض عقوبات، ووقف الدعم المالي.

وفي 4 أغسطس/آب الجاري، أتم لبنان عاما كاملا دون حكومة بعد أن فشل سعد الحريري في تشكيل حكومته محملا فريق حزب الله والرئيس عون المسؤولية، قبل أن يعتذر عن المهمة ويتولى ميقاتي الملف قبل أسابيع قليلة.